Жителей Башкирии просят поддержать парня с серьезной травмой после ДТП

Вечером 28 мая Гузель Галиуллиной неожиданно позвонил 23-летний сын Тамерлан со словами: «Мама, я разбился...». Парня экстренно доставили в ГКБ №13 с предварительным диагнозом – перелом позвоночника.

Затем его увезли на операцию в Москву – в НИМЦ нейрохирургии имени ак. Н.Н. Бурденко. Однако, по итогам проведенных МРТ и КТ травма оказалась куда более серьезной, и им отказали в связи с тем, что сын был нетранспортабельный.

Далее Тамерлана перевели в РКБ им. Куватова в отделение нейрохирургии, где провели 8-часовую сложную операцию. Потом там же он проходил 3-недельную реабилитацию. Молодому человеку присвоили первую группу инвалидности.

Однако, в нашем регионе нет центров реабилитации спинно-мозговых травм. Поэтому семье порекомендовали лететь в Москву в центр «Преодоление», где лечение обходится в 600 000 (шестьсот тысяч рублей) в месяц. С помощью неравнодушных людей удалось собрать на четыре месяца лечения.

С 10 июля Тамерлан проходит там реабилитацию, наметилась положительная динамика. При этом период реабилитации будет довольно продолжительным – от 1 года до 5 лет, говорят врачи. Собрать столько огромную сумму семье просто не по силам.

Родители молодого человека просят всех неравнодушных жителей Башкирии оказать посильную финансовую помощь для реабилитации сына. Пожертвование можно перечислить на карту по номеру телефона: +7 987 027-07-78. В назначении платежа укажите «пожертвование» либо «Услуги Галиулина Тамерлана Юлаевича».