В Башкирии школьники смогли раскрыть преступление

У спортивной площадки у дома по улице Карцева неизвестный похитил школьный рюкзак. В портфеле находились ключи от квартиры и телефон. Факт кражи был зарегистрирован в полиции. Однако через несколько дней ученик четвёртого класса Радмир А., ученик третьего класса Камиль Ш. и их друг ученик пятого класса Ранэль А. катались на велосипедах и заметили мужчину, который украл рюкзак. Мальчики решили проследить за похитителем и сообщить о грабителе родителям. Родители двух подростков работают в МВД, поэтому смогли собрать все известные факты о злоумышленнике и задержать его у собственного дома.