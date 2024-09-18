Депутаты Башкирии рассмотрели новые законопроекты

Запрет на наливайки и штрафы за курение электронных сигарет. Сегодня депутаты башкирского парламента включили эти темы в повестку 13-го заседания Государственного Собрания. Всего было рассмотрено порядка 40 законопроектов.

Депутаты парламента приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя после 23:00 в магазинах у дома. Ресторанов ограничение не касается. Речь о небольших торговых точках, расположенных в МКД и торгующих спиртным в ночное время. Такие магазины зачастую прикрываются лицензией общепита. Теперь они будут соблюдать общие правила при продаже алкоголя.

Еще один проект закона вновь направлен на здоровый образ жизни. В административном кодексе уже есть запрет на курение сигарет в общественном месте. А вот электронки или кальян свободно курят везде. Новым законом предусмотрен запрет на их использование в скверах и парках, на остановках. Любители подымить получат штраф.

Также депутатами были рассмотрены другие законопроекты. Отныне штраф грозит нарушителям решений оперативного штаба. Он был создан для реализации мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и удовлетворению потребностей Вооруженных сил России.

Закинициатива парламента в Госдуму касается запрета на въезд в страну иностранных граждан с погашенной судимостью у себя на родине. Мера направлена на регулировку миграционных потоков в пользу законопослушных граждан, приезжающих в нашу страну учиться или работать.