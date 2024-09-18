Эксперт рассказала, от чего будет зависеть инфляция в России

Зарплаты в России действительно растут. За первое полугодие 2024 они выросли в годовом выражении на 18%. И главная причина здесь это, конечно же, дефицит кадров. Сегодня работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников. Главный инструмент в этой борьбе — деньги. Человек с большей охотой пойдет работать туда, где ему предлагают выше зарплату. Безработица ниже 3%. Казалось бы, хорошо, что у людей есть работа, они имеют возможность содержать семьи, еще и зарплата растет. Но здесь есть и обратная сторона медали. Безработица все-таки быть должна. Если специалист понимает, что на его вакансию есть желающие, то он будет трудиться усерднее, чтобы сохранить за собой место. И наоборот, если человек знает, что вместо него все равно никого не найдут, он может часто брать отгулы, делать перерывы на кофе и так далее. Вот во втором случае производительность труда может пострадать, а значит и рост российской экономики. Теперь про рост заработной платы. У человека увеличивается доход, соответственно, растет его потребительский аппетит. Если к этому спросу не подтягивается предложение товаров и услуг, возникает инфляция, и задача правительства увеличивать предложение. Но сейчас мы видим, что спрос все равно растет активнее и разгоняет инфляцию, с которой Банк России борется с повышением ключевой ставки. Уже 19%. В ЦБ намекнули, что может быть и выше 20-22%. Повышение ставки должно абсорбировать деньги с рынка, и инфляция должна пойти на спад. Но не все так просто. Мы имеем дело с инфляцией издержек. Условно, кредит для предприятия становится дороже. Предприятие все равно занимает деньги, но перекладывает эту стоимость в стоимость конечного товара на полке магазина. Плюс конкуренция за кадры, о которой мы говорили. Поэтому, думаю, вне зависимости от усилий ЦБ по повышению ставки, инфляция будет расти, может и 15% годовых достигнуть в перспективе четырех лет, но может, кстати, и к 4% вернуться. Цифра будет зависеть от усилий правительства по наращиванию предложения и от действий Центрального банка, который сейчас тормозит высокой ставкой рост ВВП и увеличивает инфляцию сдержек.

Мария Иваткина, эксперт дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института НИФИ Минфина России