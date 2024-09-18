Гендиректор ХК «Салават Юлаев» рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина

Накануне «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом». Она стала четвертой в новом сезоне КХЛ. И это позволило команде взобраться на вторую строчку турнирной таблицы на Востоке. Однако радость от успеха на домашнем льду омрачила травма 17-го номера юлаевцев — Глеба Кузьмина.
Во втором периоде нападающий потерял равновесие в борьбе с защитником «Авангарда» Дарреном Дицем. Кузьмин на скорости влетел в борт. Ему понадобилась медицинская помощь, со льда игрока унесли на носилках, а после почти сразу увезли в карете скорой помощи. По предварительной информации, у Глеба Кузьмина — компрессионный перелом позвоночника. Однако пока официального подтверждения этой информации нет. И вот что по этому поводу сказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.