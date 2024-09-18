В Уфе стартовал сезон Республиканской любительской хоккейной лиги

Республиканская любительская лига открыла сезон. На протяжении четырёх лет в Уфе проходит открытый чемпионат республиканской любительской хоккейной лиги. Соревнования проводятся еженедельно среди 32 коллективов из республики и близлежащих регионов.
Примечательно, что участие принимают хоккеисты разных возрастов: от 18 лет до 60. В этом году турнир собрал самое большое количество команд. Состязания проходят сразу на двух уфимских аренах: дворец спорта и «Астра».
Также в этом сезоне в любительской лиге дебютировали несколько команд. Одна из них — «Зауралье». Свой первый матч коллектив завершил победой. Они обыграли команду «Ярзам» — 7:0. Любительский турнир пройдет до конца мая.