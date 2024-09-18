В Уфе стартовал сезон Республиканской любительской хоккейной лиги

Республиканская любительская лига открыла сезон. На протяжении четырёх лет в Уфе проходит открытый чемпионат республиканской любительской хоккейной лиги. Соревнования проводятся еженедельно среди 32 коллективов из республики и близлежащих регионов.

Примечательно, что участие принимают хоккеисты разных возрастов: от 18 лет до 60. В этом году турнир собрал самое большое количество команд. Состязания проходят сразу на двух уфимских аренах: дворец спорта и «Астра».