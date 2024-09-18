Шпажисты из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Башкирские шпажисты вернулись с двумя медалями всероссийских соревнований. Турнир «Балтийский старт» в Выборге открыл сезон для кадетов, а «Звезды Балтики» для юниоров и юниорок. Там Радмир Сарваров завоевал серебряную медаль, а Таисия Ларькина замкнула тройку призеров.

Серебряная медаль престижных всероссийских соревнований — не повод расслабляться, особенно на старте сезона. А потому призер кадетских состязаний «Балтийский старт», шпажист Радмир Сарваров, уже на фехтовальной дорожке. На турнире в Выборге он уверенно дошел до финала.

Уверенно провела свои поединки в Выборге еще одна башкирская шпажистка, участница первенства мира — Таисия Ларькина. Тот опыт помог спортсменке стать призером «Звезд Балтики» среди девушек. Ведь из-за подготовки к экзаменам и поступлению в вуз она долго не тренировалась.

Эти турниры входят в систему отбора в сборные команды страны. Вообще лето башкирские фехтовальщики провели в работе: сначала они выступили на спартакиаде учащихся страны, а затем провели сборы. Впереди этапы Кубка мира — это тоже отборочные соревнования, но на первенство мира. Туда от республики могут попасть сразу четверо юниоров и Радмир Сарваров по кадетам.

Также продолжат борьбу Арина Захарова — победительница первенства России до 24 лет и участница первенства мира, Игорь Черноусов, Глеб Колобовников и Полина Хаертдинова. Кирилл Иванов, тренер по фехтованию на шпагах