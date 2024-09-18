В Башкирии открылся новый парашютный центр «Первушино»

В Кушнаренковском районе республики официально открылся новый парашютный центр «Первушино». Спустя долгое время центр возобновил работу в новом формате. Почувствовать эйфорию свободного падения может каждый желающий и без длительной подготовки. Прыгать здесь будут и профессиональные спортсмены сборной.
Парашютисты сборной республики, за плечами которых более трёх тысяч прыжков, показали своё мастерство на открытии нового центра. Здесь и скоростное, и купольное пилотирование, а также классический парашютизм — прыжок с большой высоты на точность приземления.
В парашютном центре «Первушино» есть всё необходимое для того, чтобы научиться делать свои первые прыжки. Можно это делать в тандеме с инструктором, а затем и самостоятельно, но для этого нужно пройти серьёзную подготовку. В парашютном центре есть учебные и тренажёрные классы. А опытные инструкторы всегда расскажут про особенности парашютов. Самое главное — безопасность.
Совершили свой первый прыжок в тандеме и многие приглашённые гости. Центру не помешал бы новый высотный самолёт, который смог поднимать бы парашютистов на высоту четыре тысячи метров. Однако на сегодня спортсменов выручает трудяга Ан-2, лучше которого в своём классе, по мнению многих пилотов, с 1947 года придумано ничего не было.
На днях свои первые прыжки совершили сто курсантов Ишимбайского кадетского корпуса. В «Первушино» идут парашютные и лётные профориентационные практики для кадетов по выбору профессии или перед поступлением в лётное училище.