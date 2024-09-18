В Башкирии открылся новый парашютный центр «Первушино»

В Кушнаренковском районе республики официально открылся новый парашютный центр «Первушино». Спустя долгое время центр возобновил работу в новом формате. Почувствовать эйфорию свободного падения может каждый желающий и без длительной подготовки. Прыгать здесь будут и профессиональные спортсмены сборной.

Парашютисты сборной республики, за плечами которых более трёх тысяч прыжков, показали своё мастерство на открытии нового центра. Здесь и скоростное, и купольное пилотирование, а также классический парашютизм — прыжок с большой высоты на точность приземления.

Я сам занимаюсь классическим парашютным спортом, прыгали на точность, датчик, в нём пипочка, туда мы попадали, другие ребята выполняли свои программы — был бейс, вингсьют, это более экстремальные виды спорта. Антон Филиппов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по парашютному спорту

В парашютном центре «Первушино» есть всё необходимое для того, чтобы научиться делать свои первые прыжки. Можно это делать в тандеме с инструктором, а затем и самостоятельно, но для этого нужно пройти серьёзную подготовку. В парашютном центре есть учебные и тренажёрные классы. А опытные инструкторы всегда расскажут про особенности парашютов. Самое главное — безопасность.

Парашютная система типа «крыло», с земли будут его постоянно контролировать, где повернуть, куда повернуть, где приземляться, здесь ещё интересное событие. 9 августа у нас впервые в Башкирии совершен такой прыжок, моя дочка Лаура Манаева, ей 16 лет. Гайрат Манаев, председатель парашютного спорта Республики Башкортостан

Совершили свой первый прыжок в тандеме и многие приглашённые гости. Центру не помешал бы новый высотный самолёт, который смог поднимать бы парашютистов на высоту четыре тысячи метров. Однако на сегодня спортсменов выручает трудяга Ан-2, лучше которого в своём классе, по мнению многих пилотов, с 1947 года придумано ничего не было.

Событие знаковое, событие важное, надеюсь, что кто придёт прыгать к нам с парашютом, получит незабываемые эмоции и впечатления, приходите с друзьями и семьями. Максим Цирков, второй пилот Ан-2 парашютного центра «Первушино»