В Уфе прошёл республиканский турнир по спортивной борьбе

В Уфе прошёл республиканский турнир по спортивной борьбе по двум дисциплинам. В панкратионе традиционном выступали дети до 13 лет. В классической программе юноши и девушки не старше 17-ти лет.

Турнир по панкратиону собрал более 200 спортсменов из городов и районов республики. Этим соревнованием башкирские борцы открыли новый сезон. Участники боролись на трех коврах. Организаторы турнира распределили ребят по возрастным группам: дети, юноши и старшие юноши.

10-летний Данил Гильмутдинов, представляющий уфимскую школу по панкратиону, уже становился призером республиканских стартов. В одном из поединков на пути к финалу одержать победу ему помог соревновательный опыт.

Соперник пытался удушить, но я держал его за руку, и он не смог. Тренер говорил переворачиваться, и я перевернул противника. Данил Гильмутдинов, участник соревнований

Этот турнир стал первым крупным соревнованием в новом сезоне. Главным же стартом в панкратионе станет чемпионат России.