В Уфе прошёл республиканский турнир по спортивной борьбе по двум дисциплинам. В панкратионе традиционном выступали дети до 13 лет. В классической программе юноши и девушки не старше 17-ти лет.
Турнир по панкратиону собрал более 200 спортсменов из городов и районов республики. Этим соревнованием башкирские борцы открыли новый сезон. Участники боролись на трех коврах. Организаторы турнира распределили ребят по возрастным группам: дети, юноши и старшие юноши.
10-летний Данил Гильмутдинов, представляющий уфимскую школу по панкратиону, уже становился призером республиканских стартов. В одном из поединков на пути к финалу одержать победу ему помог соревновательный опыт.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием в новом сезоне. Главным же стартом в панкратионе станет чемпионат России.
Одна из них — Олеся Красильникова. Кандидат в мастера спорта, двукратная победительница первенства страны. Она готовится к чемпионату России, пробует тренировать сама, а с этого года начала судить поединки на республиканских состязаниях. Этот турнир стал одним из этапов подготовки к всероссийскому соревнованию, которое пройдет в Уфе в ноябре.