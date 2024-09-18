«Это обычная работа»: бойцы из Башкирии рассказали о службе в зоне СВО

Тяжело в учении, легко в бою. Во время ротации бойцы батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова проводят тренировки на полигоне. Отрабатывают новую тактику штурма позиций противника, повторяют теорию по медицине. Эти навыки, доведённые до автоматизма, позволяют добиться успеха и спасти жизни на поле боя.
Такими накатами добровольцы из Башкортостана неоднократно работали на передовой. Но совершенству нет предела. Прикрывая друг друга, шаймуратовцы оттачивают тактику взятия позиций врага. Зачастую общаются жестами, под громкие звуки автоматных очередей друг друга можно не услышать. При этом тренируются в полном обмундировании и имея при себе необходимое количество боекомплекта. Всё как в реальном бою.
Бойцы батальона имени Героя России Миннигали Шаймуратова неоднократно принимали участие в штурме опорников противника, освобождали Артемовск и Клещеевку. Успех этих военных операций во многом обуславливается слаженными действиями, которые оттачиваются во время вот таких тренировок.
Среди тех, кто тренировался на полигоне, мы встретили ребят ещё из первого набора в батальон Миннигали Шаймуратова. Один из них — боец с позывным «Ковальский». За два года он принимал участие во многих военных операциях и не понаслышке знает о том, какими способами порой воюют неонацисты.
Были и те, которые вступили в батальон относительно недавно. Боец с позывным «Ахмат» носит шеврон шаймуратовца с начала этого года. К своим шёл целенаправленно.
Каждый военнослужащий на СВО должен уметь обращаться с любым видом оружия, будь то автомат, пулемёт или гранатомёт. В случае ранения товарища бойцам приходится менять их во время работы. Опытные инструкторы не только наглядно показывают самые уязвимые места натовской бронетехники, особое внимание уделяется и психологической работе.
Каждое занятие на полигоне максимально приближено к реальным боевым действиям. Порой от звуков выстрелов и взрывов гранат закладывает уши. При этом в небе постоянно кружат дроны, имитируя звуки вражеских камикадзе. В таких условиях бойцы должны уметь оказать себе первую медицинскую помощь при условном ранении. Для этого мало иметь под рукой аптечку, нужно знать, как ею пользоваться. Инструкторы ежедневно рассказывают об этом бойцам, пока каждое движение не будет доведено до автоматизма. Они на личном опыте знают, насколько это важно в экстремальной ситуации.
Согласны с этим и добровольцы, которым полученные от инструкторов знания не раз спасали жизни. Ведь им есть ради кого воевать и жить дальше.В Уфе ограничат движение на Затонском мосту