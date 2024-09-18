В Уфе открылась новая экотропа

В Башкирском государственном аграрном университете открылась научно-экологическая тропа «Углеродный след». Её цель — наглядно и доступно рассказать об изменении климата и влиянии этого процесса на окружающую среду. Первые посетители новой образовательной точки — третьеклассники лицея № 94 Уфы и первокурсники профильных направлений. Ребят провели по девяти станциям маршрута на темы экологии.

Вместо двигателя — маленький электрический аккумулятор. Автомобиль ездит на электроэнергии, он не заправляется. Такие электромобили имеют на 50–80% меньший углеродный след по сравнению с бензиновыми, что на шаг ближе к переходу на чистую энергетику. В экспозиции подворья Башкирского государственного аграрного университета — разная техника. Для наглядности. Каждая станция — одно из направлений научной работы вуза.

Можно сортировать мусор, сажать растения, и наша Земля будет красивая много-много лет. Аэлита Залилова, ученица третьего класса лицея №94 г. Уфы

Научно-экологическая тропа «Углеродный след» — целая образовательная программа для студентов и школьников. На выходе слушатели получают базис знаний об изменении климата и правилах экологичного поведения. Размножение редких растений в пробирке, влияние климата на домашних животных — на девяти станциях маршрута студенты и сотрудники вуза просто и доступно рассказывают о науке.

Я думаю, экологичное поведение человека — это когда он заботится о природе, делает растения и не мучает животных, кормит их и очищает лес. Искандер Зарипов, ученик третьего класса лицея № 94 г. Уфы

Я стараюсь не мусорить, что и всем рекомендую делать, поскольку это чужой труд. Это также будет влиять на внешнюю среду, на то, что вы пьёте, на то, что едите. Серафим Назаров, студент механического факультета БГАУ, инструктор научно-экологической тропы «Углеродный след»

Проект экологической тропы «Углеродный след» реализован в вузе на грантовые средства от федеральной программы агентства Росмолодежь.Гранты. И это не просто экскурсионная точка, а одно из мероприятий государственной стратегии развития экологического поведения и экопросвещения в Башкортостане.

Казалось бы, взрослые темы. Но предоставленная студентами и преподавателями БГАУ информация позволит нам донести информацию о том, что важно беречь экологию и важно заботиться об окружающей среде, и до такого возраста, как третьеклассники. Шамиль Фаррахов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

В 2024 году Башкирский государственный аграрный университет стал кандидатом на участие в программе «Приоритет 2030». В рамках подготовки кадров научно-экологическая тропа — часть одного из проектов вуза — «АгроБиоТехобразование» и повлияет на все образовательные программы университета.

Об этом все говорят, но не знают, как правильно с этим работать и как правильно вести себя в этой борьбе с изменением климата. Люди думают, что это должны делать учёные какие-то. А по итогу это всё зависит от нас самих. Лидия Поряева, аспирант первого курса направления «лесоведение» Башкирского государственного аграрного университета