В Уфе открылась новая экотропа

В Башкирском государственном аграрном университете открылась научно-экологическая тропа «Углеродный след». Её цель — наглядно и доступно рассказать об изменении климата и влиянии этого процесса на окружающую среду. Первые посетители новой образовательной точки — третьеклассники лицея № 94 Уфы и первокурсники профильных направлений. Ребят провели по девяти станциям маршрута на темы экологии.
Вместо двигателя — маленький электрический аккумулятор. Автомобиль ездит на электроэнергии, он не заправляется. Такие электромобили имеют на 50–80% меньший углеродный след по сравнению с бензиновыми, что на шаг ближе к переходу на чистую энергетику. В экспозиции подворья Башкирского государственного аграрного университета — разная техника. Для наглядности. Каждая станция — одно из направлений научной работы вуза.
Научно-экологическая тропа «Углеродный след» — целая образовательная программа для студентов и школьников. На выходе слушатели получают базис знаний об изменении климата и правилах экологичного поведения. Размножение редких растений в пробирке, влияние климата на домашних животных — на девяти станциях маршрута студенты и сотрудники вуза просто и доступно рассказывают о науке.
Проект экологической тропы «Углеродный след» реализован в вузе на грантовые средства от федеральной программы агентства Росмолодежь.Гранты. И это не просто экскурсионная точка, а одно из мероприятий государственной стратегии развития экологического поведения и экопросвещения в Башкортостане.
В 2024 году Башкирский государственный аграрный университет стал кандидатом на участие в программе «Приоритет 2030». В рамках подготовки кадров научно-экологическая тропа — часть одного из проектов вуза — «АгроБиоТехобразование» и повлияет на все образовательные программы университета.
Кроме популяризации науки и экоподхода к жизни задача «Углеродного следа» — привлечь в вуз талантливых заинтересованных студентов, а также всех неравнодушных к вопросам экологии. Попасть на экскурсию может любой желающий, экотропа работает по будням с девяти утра до шести вечера в подворье университета.