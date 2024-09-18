В Башкирии в 2025 году откроют новый ФОК

Строительство ФОКа в Благовещенске при поддержке «Башнефти» завершат в начале 2025 года. Для города и района это будет первый спорткомплекс. В нем разместятся бассейн, несколько залов: борцовский, тренажерный, для игровых видов. Атлеты, тренеры и любители здорового образа жизни уже с нетерпением ждут его открытия.
Новый ФОК преображается на глазах: облицовка здания, наружное благоустройство, внутренние отделочные работы. И всё для того, чтобы будущие чемпионы как можно скорее смогли начать здесь тренироваться.
К примеру, Благовещенск — одна из кузниц кадров для сборной республики по баскетболу. Уже в этом сезоне воспитанники местной спортшколы будут представлять республику в высшей лиге России и детско-юношеской баскетбольной лиге. И этот зал станет новым домом для сотни юных кудесников мяча.
Также уже располагается чаша будущего 25-метрового бассейна. В двухэтажном здании комплекса разместятся борцовский и тренажёрный залы, универсальное помещение для спортивных игр.
В Благовещенске есть спортшкола, уличные площадки для игровых видов, хоккейные коробки. Но спорткомплекса в городе с населением 40 тыс. человек не было. Его начали возводить в 2021 году при финансовой поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».
Строители практически полностью завершили внешние работы и приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Объект планируют сдать в начале 2025 года.
За последние пять лет в Башкортостане при поддержке «Башнефти» реализовали более 300 социальных проектов в 49 районах и городах республики. Одним из ключевых объектов стал Ледовый дворец в Октябрьском. Также востребованными и долгожданными объектами стали поликлиника в Нагаево и школа в селе Елань-Чишма Ермекеевского района. Кроме того, открыли обновлённую площадь Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае.
В августе этого года на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности, глава региона Радий Хабиров особо отметил активное участие башкирских нефтяников во многих республиканских проектах.
Новый спорткомплекс продолжает расти, и его открытия с нетерпением ждут жители всего Благовещенского района.