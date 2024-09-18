В Башкирии пройдёт X Уфимский международный марафон

В столице Башкортостана в воскресенье пройдет юбилейный десятый Уфимский международный марафон. В большом спортивном празднике примут участие бегуны не только из Башкортостана, но и сорока трёх регионов России и сорока пяти стран мира. Маршрут марафонского забега по традиции пройдет по центральной части города. В этом году забег станет одним из ярких мероприятий накануне международного форума «Россия — спортивная держава», который вскоре примет столица Башкортостана.
Помимо забега на 42 километра, участников ждут дистанции на 2, 5, 10 и 21 километр. Также пройдет эстафета, заезды для роллеров и хендбайкеров. В день марафона будет организована концертная программа. Накануне старта в субботу состоится саммит «Город. Спорт. Люди». Его гости обсудят проведение спортивных мероприятий в разных регионах России. Также в очередной раз в рамках марафона пройдет акция «Бегу-Помогу», которая направлена на сбор средств подопечным благотворительных фондов.