В Башкирии пройдёт X Уфимский международный марафон

В этом году мы всем участникам дарим спортивные рюкзачки. В прошлом году это было только для марафонцев. Также у нас в этом году конкурс поддержки, можно заявиться своей командой. Поучаствовать в поддержке бегунов и попытаться выиграть какой-то ценный приз от нас.

Дмитрий Бабин, директор Уфимского международного марафона