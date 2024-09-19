В Башкирии 65-летний работник предприятия остался без кисти руки

Специалисты Гострудинспекции в Башкирии приступили к расследованию несчастного случая, который произошел на ООО «Раевсахар» Альшеевского района. По данным пресс-службы ведомства, пострадал работник предприятия, 1959 года рождения.
Сообщается, что инцидент произошел 17 сентября на территории жомосушильного цеха. Мужчина получил ампутацию кисти левой руки во время устранения задымления в шнеке сухого жома.
В ходе расследования специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.