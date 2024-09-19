Учёные из Уфы намерены использовать паутину в медицине

Паутина ради спасения. Башкирские ученые намерены использовать нити пауков для восстановления поврежденных тканей. Исследования проводят в Медуниверситете. Как отмечают авторы, перспективы большие. В случае успеха методика поможет в том числе быстрее восстанавливаться бойцам СВО после ранений.

Прочнее стали, надежнее любой целительной мази. Паутина уже применятся при создании бронежилетов, а в народной медицине – для заживления ран. Именно это свойство медики БГМУ взяли за основу своей новой разработки.

В лаборатории института фундаментальной медицины людям с арахнофобией будет не по себе. Здесь и пауки-птицееды, и крестовики, и ядовитые особи с Африканского континента. Каждый производит свою паутину, свойства которой изучают специалисты.

Идею использовать паутину в качестве биоматериала в университет привез ректор БГМУ профессор Валентин Павлов. Шелковистые нити – универсальный проводник для регенерации тканей, который также планируют использовать в качестве композитного материала при создании искусственных хрящей.