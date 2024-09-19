В БГМУ открылся зал цифровой медицины имени Николая Семашко

В Башгосмедуниверситете открылся цифровой медицинский зал имени академика Николая Семашко. Он расположился в корпусе №3. В этом здании когда-то жил и работал ученый.

Николай Семашко – первый нарком здравоохранения РСФСР. Он заложил основы советской системы здравоохранения, которую сейчас используют ведущие страны мира, создал научно-исследовательские медицинские институты. В Уфу ученый прибыл в годы Великой Отечественной войны и координировал эвакуацию госпиталей. К 150-летию со дня рождения академика в вузе пройдет международная конференция.