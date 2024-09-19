«Цифровое искусство»: в Уфе представили проект токенизации картин

Новый тренд в области сохранения культурного наследия представили на XVII Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Уфе. Совместный проект Группы «Интеросс», Эрмитажа и российской платформы «Атомайз» получил название «Цифровое искусство». В рамках проекта были созданы уникальные арт-токены – в них зашиты изображения до и после реставрации фресок школы Рафаэля.
Далеко не все работы великих художников сохранились до наших дней. Проблему сохранения культурно-исторических ценностей сейчас можно решить только совместными усилиями государства и инвесторов. Первый подобный полностью легальный проект в России в области токенизации предметов искусства реализуют компания «Интеросс», российская платформа «Атомайз» и Государственный Эрмитаж.
Благодаря инструментам современных технологий в новом формате доступны фрески мастерской Рафаэля. Работы великого мастера открыли эру токенизации предметов искусства в России.
Это первый опыт менеджмента культурного наследия в нашей стране. В этом году завершена реставрация картины Лукаса Кранаха «Венера и Амур». Скоро цифровая версия пополнит коллекцию Государственного Эрмитажа.