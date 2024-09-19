«Цифровое искусство»: в Уфе представили проект токенизации картин

Новый тренд в области сохранения культурного наследия представили на XVII Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Уфе. Совместный проект Группы «Интеросс», Эрмитажа и российской платформы «Атомайз» получил название «Цифровое искусство». В рамках проекта были созданы уникальные арт-токены – в них зашиты изображения до и после реставрации фресок школы Рафаэля.

Далеко не все работы великих художников сохранились до наших дней. Проблему сохранения культурно-исторических ценностей сейчас можно решить только совместными усилиями государства и инвесторов. Первый подобный полностью легальный проект в России в области токенизации предметов искусства реализуют компания «Интеросс», российская платформа «Атомайз» и Государственный Эрмитаж.

Это большой подарок судьбы для реставраторов – прикоснуться к таким произведениям и работать с такой живописью. Это бывает нечасто, это бывает редко. И это отмечали все реставраторы, кто работал в этом проекте.

Елена Степанова, художник-реставратор монументальной живописи Государственного Эрмитажа

Благодаря инструментам современных технологий в новом формате доступны фрески мастерской Рафаэля. Работы великого мастера открыли эру токенизации предметов искусства в России.

Цикл, посвящённый истории Венеры и Адониса, на протяжении более чем полутора сотен лет этот шедевр находился под записями 17-19 веков. И благодаря цифровым технологиям они были восстановлены, токенизированы, токены проданы коллекционерам, таким образом была собрана крупная сумма денег на реставрацию следующего шедевра.

Кирилл Гаврилин, заведующий кафедрой, советник ректората Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова

Это первый опыт менеджмента культурного наследия в нашей стране. В этом году завершена реставрация картины Лукаса Кранаха «Венера и Амур». Скоро цифровая версия пополнит коллекцию Государственного Эрмитажа.

Уфимская волна
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