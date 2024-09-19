«Цифровое искусство»: в Уфе представили проект токенизации картин

Цикл, посвящённый истории Венеры и Адониса, на протяжении более чем полутора сотен лет этот шедевр находился под записями 17-19 веков. И благодаря цифровым технологиям они были восстановлены, токенизированы, токены проданы коллекционерам, таким образом была собрана крупная сумма денег на реставрацию следующего шедевра.

Кирилл Гаврилин, заведующий кафедрой, советник ректората Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова