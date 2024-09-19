Радий Хабиров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов

В режиме видеоконференции Владимир Путин поздравил руководителей субъектов Российской Федерации и отметил, что активное участие жителей в выборах свидетельствует о понимании их собственной ответственности за судьбу страны, особенно сейчас, в переломный, определяющий будущее России период.
Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Но вместе с посещаемостью растут и требования общества к власти, отметил Владимир Путин.