Радий Хабиров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов

От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни. Сейчас формируется облик новых национальных проектов. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. И, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с Правительством, федеральными органами власти. Речь, подчеркну, именно о комплексном развитии с созданием благоприятных, современных условий для жизни людей, семей с детьми.

Владимир Путин