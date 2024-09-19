Жители Краснокамского района Башкирии собирают гумпомощь для бойцов СВО

Краснокамцы активно участвуют в сборе гуманитарного конвоя участникам СВО. В рамках республиканского проекта «Атайсал» жителями села Старая Мушта было собрано 105 500 рублей для оказания помощи бойцам.

Сбор посылок ведется ежедневно в штабе имени Минигали Шаймуратова. Помогают все жители независимо от возраста и социального статуса – от школьников до предпринимателей во всех сельских поселениях Краснокамского района. В деревне Кузгово жители буквально за несколько дней собрали все необходимое для формирования гуманитарного груза бойцам специальной военной операции.