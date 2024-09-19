В Башкирии открыли мемориальную доску бойцу СВО

Герои живы, пока о них помнят. Открытие мемориальной доски бойцу СВО состоялось в деревне Кальчирово Аургазинского района. Руслан Абдрахманов окончил местную школу, на стене которой и появилась памятная надпись. Он был патриотом и не хотел оставаться в стороне. В марте 2024 года подписал контракт и отправился на передовую. 15 июня погиб при выполнении боевого задания. В церемонии открытия приняли участие администрация муниципалитета, родные, друзья и ученики местной школы.

Хороший, добрый, отзывчивый – таким его знали родные, односельчане, друзья. А запомнят его как героя. Руслан Абдрахманов погиб в июле 2024 года в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы память о герое не угасала, имя Руслана Абдрахманова увековечили в стенах родной школы. Отныне добрая улыбка земляка навсегда останется на мемориальной доске.

Он стал частью и всероссийского проекта «Парта Героя». Теперь на его школьном месте размещена фотография с информацией о жизни и службе бойца.