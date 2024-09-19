В Уфе в парке «Кашкадан» пройдет «Молочная страна»

«Молочная страна» пройдет на Кашкадане. Традиционный праздник впервые состоится в уфимском микрорайоне Сипайлово. В этом году он посвящен Году семьи в России и 450-летию Уфы и называется «Молочная страна — медовая столица!».

Впервые в рамках Фестиваля на отдельной локации соберутся республиканские производители мёда и медовой продукции. Будут организованы различные интерактивные площадки и мастер-классы. Как и в прошлые годы, всех гостей «Молочной страны» ждет приветственный стакан молока. Для этого привезут 13 тонн напитка. Будут и нововведения.