Гребцы из Башкирии завоевали престижные медали

Башкирские спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Сразу два турнира завершились в Воронеже, откуда с призовыми местами в активе вернулись Валерий Михайлов и Амелия Шайхисламова.
Валерий Михайлов уверенно занимает место в своём каноэ и тут же включается в работу. Гребец без проблем догоняет группу оторвавшихся от него на тренировке спортсменов. Успешно завершилось для Валерия Первенство России в Воронеже, один из главных стартов в году. Он стал третьим. Кроме того, Михайлов успешно провёл это лето, ранее завоевав две медали в Саратове. На следующий соревновательный год Михайлов больших задач себе не ставит.
А вот Амелия Шайхисламова из Воронежа привезла сразу две медали. Девушка завоевала серебро среди девушек до 15 лет на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и бронзу на всероссийских соревнованиях на дистанции 200 метров. Это позволило Амелии выполнить звание кандидата в мастера спорта. Также этим летом девушка была на Спартакиаде учащихся, соревновалась с гребцами на два года старше и получила хороший опыт.
В Воронеж ездили двадцать наших гребцов, но только Михайлов и Шайхисламова выполнили задачу попасть в тройку. Основной соревновательный сезон для всех завершен. Сейчас гребцы ловят последние тёплые дни, когда ещё можно заниматься на воде. Да, в Инорсе построен канал для гребного слалома, где можно работать круглогодично, но специфика гребли разная. По бурной воде конкретно этим ребятам тренироваться не удастся.
С приходом зимы гребцы перейдут в спортивные залы и бассейн. Будут сохранять физическую форму, набирать массу, заниматься кроссфитом и ездить на лыжах.