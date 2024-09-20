В Башкирии пожарный погиб на рабочем месте из-за проблем с сердцем

2 мая прошлого года в Калтасинском районе в комнате приёма пищи внезапно стало плохо 41-летнему пожарному. Коллеги оперативно доставили мужчину к врачам, однако пожарный скончался на посту скорой помощи, не приходя в сознание.

Так как смерть мужчины наступила вследствие хронической ишемической болезни сердца сначала трагедию не признали связанной с производством. Однако специалисты Гострудинспекции настояли на том, что мужчину допустили к работе, несмотря на медицинские противопоказания. Также было выявлено, что график пожарных превышает установленную трудовую норму. При норме в 8 часов пожарный работал сменами по 24 часа. Также работодатель сознательно занизил класс условий труда.