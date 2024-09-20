В Уфе стартовал фестиваль беспилотников

В Уфе стартовал двухдневный всероссийский распределённый фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Обучающая программа фестиваля предусматривает лекции, мастер-классы по сборке, программированию и пилотированию дронов, презентацию стартапов в сфере БАС и даже сдачу ТехноГТО. Следом за башкирской столицей фестиваль откроется еще в 17 городах России.

Несколько десятков команд прибыли из разных уголков Башкортостана, чтобы попробовать себя в роли разработчика, сборщика и пилота БПЛА. На ближайшие два дня территория военно-патриотического парка «Патриот» стала местом притяжения школьников и студентов.

Загнать шарики в лунку дроном, придумать дизайн беспилотника, прокатить мяч по карте в VR-очках и, конечно, летать, правда, пока в ограниченном пространстве и времени. Фестиваль «Дотянуться до неба» приготовил своим участникам более 30 практических локаций и экспертных лекций.

Программу фестиваля разделили на три трека: первый – «Мечта» с практическими играми и космическими целями, второй – «Технологии» с мастер-классами и более глубоким погружением в тему. А для взрослых участников организаторами разработан трек «Общество», где обсуждается вопрос организации процессов налаживания подготовки специалистов по БАС и в Башкортостане, и в стране в целом.

В 2023 году Башкортостан стал участником федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». На сегодняшний день в муниципалитетах региона появились 20 кружков на базе школ и центр подготовки пилотов БПЛА. Реализован и пилотный проект национальной киберфизической платформы «Берлога». Башкортостан стал первым регионом в России, где открыто около 100 технологических кружков нового типа, а занятия в них охватили уже более 5,5 тыс. школьников.