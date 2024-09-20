Из Башкирии очередная группа бойцов отправилась в зону СВО после отпуска

Сегодня из Уфы в зону спецоперации проводили военнослужащих. Это бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Во время краткосрочного отпуска все они находились дома, проводили время с близкими, решали накопившиеся дела. Отправка прошла традиционно с площадки перед «Уфа-Ареной».
Проводить солдат пришли родственники и друзья. К месту службы их доставят транспортом, выделенным республикой. С собой военнослужащие взяли и посылки для сослуживцев. У бойца с позывным «Тай» это уже четвертый отпуск, на передовую его провожают супруга и пес по кличке Волкодав.
От 3 миллионов 725 тысяч в год могут получить бойцы, отправившиеся служить по контракту. Напомним, Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. Подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».