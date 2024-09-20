Из Башкирии очередная группа бойцов отправилась в зону СВО после отпуска

От 3 миллионов 725 тысяч в год могут получить бойцы, отправившиеся служить по контракту. Напомним, Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.