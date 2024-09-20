В Башкирии появилась «Парта Героя» в честь ветерана ВОВ Андрея Захарова

В школе Краснокамского района состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь ветерана Великой Отечественной войны Захарова Андрея Дмитриевича. Бойца помнят и знают не только в школе, где он работал директором и преподавателем русского и немецкого языков, но и в селе Никольское.