В Башкирии появилась «Парта Героя» в честь ветерана ВОВ Андрея Захарова

В школе Краснокамского района состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь ветерана Великой Отечественной войны Захарова Андрея Дмитриевича. Бойца помнят и знают не только в школе, где он работал директором и преподавателем русского и немецкого языков, но и в селе Никольское.
Приехали коллеги и родные Андрея Дмитриевича. Для гостей провели экскурсию по школе и школьному музею, где особое место уделено экспозиции Великой Отечественной войны. Те, кому довелось лично быть знакомыми с Андреем Захаровым, поделились своими воспоминаниями.
Всероссийский образовательный проект «Парта Героя» направлен на создание условий для патриотического воспитания детей и подростков.