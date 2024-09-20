В Уфе продолжают устанавливать «теплые» остановки

До конца ноября в башкирской столице на пяти остановочных пунктах пассажирского транспорта, где фиксируется высокий пассажиропоток, установят «теплые» остановочные павильоны, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На днях на остановке общественного транспорта «Банк Уралсиб» приступили к монтажу очередного павильона. Как отметил представитель заказчика, его оборудуют автоматической раздвижной дверью, пандусом, системами вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также LED-освещением, USB-портами, информационным табло и тревожной кнопкой.

Как отмечают специалисты, теплые остановки – это защита для ожидающих транспорт от погодных условий, особенно в холодное время года. Аналогичный павильон установили на остановке «Улица Новомостовая». Еще три установят на остановках «Улица Пушкина», «Улица Правды» и «БГМУ».