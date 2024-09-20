В Уфе вновь пройдут проверки водителей

Автовладельцев Уфы предупредили о проверках ГАИ. Массовые рейды пройдут сегодня, 20 сентября, и завтра, 21 сентября.

Фото №1 - В Уфе вновь пройдут проверки водителей

Проверки направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения и на пресечение управления водителями автомобилей в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, а также других фактах нарушений можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии: 8 347 279 32 92.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Акции БСТ
Пенальти