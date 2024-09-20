Как в Башкирии будут платить за отопление жильцы домов без приборов учёта

Жильцам домов, где нет общедомовых приборов учёта тепла, будут начислять платежи за отопление с сентября по апрель. Постановление регионального правительства было принято в начале 2024 года и начнет работу этой осенью.

Размер платы за коммунальную услугу определяется исходя из норматива потребления теплоресурса. При этом документ не устанавливает сроки начала и завершения отопительного сезона. Как и ранее это принимается на основании решений муниципалитетов. К слову, начиная с 2019 года в регионе перешли на форму платы отопления 1/8, то есть люди платят только за 8 месяцев в году.