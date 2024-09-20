Союз художников Башкортостана отмечает 90-летие

В столице продолжается презентация тематических экспозиций, посвящённых 90-летию образования Союза художников республики. Старт юбилейным торжествам дан в Уфимской художественной галерее, где состоялось торжественное открытие республиканской гала-выставки.

История крупнейшего в республике профессионального творческого объединения берёт своё начало со скромной заметки в газете «Красная Башкирия» от 24 июля 1934 года о создании Уфимского городского Союза советских художников. Прошли десятилетия, сменилась эпоха, и вот уже новое поколение знакомится с полотнами мастеров башкортостанской школы живописи, изучает жанры и направления, в которых преуспевают современные авторы.

90-летие уже регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан – это не только праздник, но прежде отчёт о проделанной работе, подведение итогов последнего десятилетия.

В юбилейных экспозициях, а проходят они и в Малом зале Союза художников, и в Нестеровском музее, представлены произведения 140 авторов. Немало мастеров удостоились в этот знаменательный год заслуженных наград. Так, два народных художника Башкортостана Иван Фартуков и Дамир Ишемгулов стали кавалерами ордена Салавата Юлаева.

А этот сияющий человек – Ралиф Ахметшин. Ему, выпускнику авиационного института, в отличие от старших титулованных коллег, к высотам живописного искусства пришлось идти в некотором смысле окольными путями. Но упорный труд и любовь к своей профессии привели его к заслуженной награде.

Торжества по случаю 90-летия родного Союза художников удачно совпали с другим значимым для Башкортостана событием – XVII Форумом творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Так, среди гостей, заглянувших поздравить башкирских коллег-художников, оказались руководители Академий художеств Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана.