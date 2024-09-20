Радий Хабиров ознакомился с благоустройством парков в Уфе

Площадку за Телецентром соединят с набережной, а мозаичный фонтан в Черниковке осовременят. Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств в столице. Сегодня во время рабочей поездки по Уфе руководитель региона посетил сразу несколько скверов и парков.

Едва власти завершили реконструкцию парка Нефтехимиков, как начали преображать прилегающее пространство. Вокруг – сразу три сквера. Здесь уже заасфальтировали проезды и проложили плитку. На очереди – установка малых архитектурных форм.

Мы рассматриваем парк Нефтехимиков как культурный остов и от него идём дальше. А начинали мы с того, что, по сути, вся парковая система Уфы была разрушена. Мы привели в порядок подавляющее большинство городских парков, хотя есть ещё над чем работать. Сейчас мы заходим на маленькие улицы, должны навести порядок в каждом дворе. Я говорю это не только про Уфу, а про все наши города и крупные районные центры. Мы уделяем этому много внимания и средств. Это то, что называется «комфорт жизни». Люди это тонко чувствуют, и очень важно, чтобы вокруг них было чисто, организовано, красиво. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особенно заметны изменения коренным жителям. Вера Шницер своими глазами видела, как некогда запущенные пространства преображались в излюбленные для горожан места отдыха.

Особое внимание – к знаменитому мозаичному фонтану в сквере Ильича перед дворцом культуры Нефтехимиков. Его построили полвека назад в стиле советского модернизма. Однако уже около двух десятилетий он не работал. И вот наконец власти взялись за его реконструкцию. На 50% работы уже завершены. Но самое сложное еще впереди. Подрядчики обещают воссоздать уникальный рисунок мозаики.

В двух шагах от сквера Ильича идет реконструкции объекта культурного наследия – кинотеатра «Победа». Власти намерены восстановить цветовые решения фасадов на основе исторических фотографий, а также воссоздать утраченные элементы входной группы и интерьеров. После завершения работ здесь разместится Театр юного зрителя.

Не узнать и территорию бывшего кинотеатра «Искра». В сквере «Семейный» обустроили несколько зон: интерактивный музыкальный уголок, места отдыха, а также спортивные и игровые площадки. Жители поблагодарили главу республики за такую организацию комфорта. Площадь перед кинотеатром – словно большой ковер, украшенный башкирским орнаментом. В центре – фонтан с искусственным туманом и скульптурой «Мальчик с кураем». Эту композицию установили в 1974-м. А к юбилею столицы отреставрировали. В порядок привели и прилегающую территорию. Изменения видят даже те, кто живет в этих местах недавно.

Таким и должен быть город – дружелюбным и красивым, отметил Радий Хабиров. Взять хотя бы сквер перед Театром кукол, в котором после реконструкции интересно и взрослым, и детям. Ну а сам театр стал активно привлекать на гастроли коллег из других регионов.