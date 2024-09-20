Глава Башкирии посетил новый магазин издательства «Китап»

Достойное место для хороших книг. Новый фирменный магазин издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой во время рабочей поездки по Уфе посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Книжное пространство открылось неделю назад в самом центре исторической Уфы.

Экскурсия как по музею, только главные экспонаты – книги. Глава республики Радий Хабиров осмотрел новое культурное пространство, оставил запись с пожеланием в книге почётных гостей и ознакомился с ассортиментом национальной литературы и сувенирами, сделанными башкирскими ремесленниками. Новая локация – это возможность заново открыть для себя башкирскую литературу. Сам Радий Хабиров тоже приобрёл несколько книг для себя и своей семьи.

Главное наставление Мифтахетдина Акмуллы: «Башкиры мои, надо учиться!». Но у такого мудрого человека есть немало других важных заветов для всех поколений. Хочу перечитать. Очень хорошо, что «Китап» теперь располагается в центре Уфы. Он будет культурной точкой притяжения горожан и гостей столицы республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Современное общественное пространство на красной линии в самом центре Уфы – кладезь для ценителей книг и культуры. Особенно ценны произведения башкирских писателей, детские сказки про дэвов и батыров, исторические книги о природе, достопримечательностях и известных людях Башкортостана. За первую неделю работы книжного магазина издательства «Китап» своих читателей нашли более 700 книг на русском, башкирском и татарском языках.

180 квадратных метров светлого пространства, атмосфера которого невольно погружает в мир литературы. И здесь есть где развернуться. Кроме авторской продукции, на книжных полках – новинки издательства «Башкирская энциклопедия», национальная литература на языках народов других регионов, а также книги Русского географического и Российского военно-исторического обществ.

Отдельное внимание уделено детям. Здесь и произведения народов мира, и сказки для юных читателей на башкирском и русском языках. Есть и товары для творчества, а также настольные развивающие игры. Особую атмосферу создаёт творческое пространство, где можно не спеша полистать книги. А в уютном лектории на 25 человек планируют проводить творческие встречи с авторами, презентации новинок и другие культурные мероприятия.