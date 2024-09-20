Радий Хабиров посетил строящийся в Уфе Центр фехтования

Центр фехтования в Уфе готов на 97 процентов. Об этом рассказали во время рабочей поездки главе республики. Спортивный объект вскоре распахнет свои двери. Церемонию открытия планируют провести в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». На какой стадии строительство и станет ли масштабный объект точкой притяжения для будущих чемпионов?
Заветные олимпийские награды – главная цель любого спортсмена высокого уровня. Именно медальные успехи башкирских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио три года назад дали жизнь мощному проекту – тогда Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой, Тимур Сафин завоевал серебро. Решение построить новый центр глава республики принял в августе 2021 после встречи с триумфаторами летних игр. А уже в декабре 2022-го Радий Хабиров вместе с олимпийцами дал старт строительству.
Слова не разошлись с делом: фехтовальный спорткомплекс расположен в микрорайоне Затон, рядом с Центром спортивной подготовки Римы Баталовой. Кроме тренировок, здесь планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального всероссийского и международного уровня.
В двухэтажном здании площадью больше 6 тысяч квадратных метров расположились 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя.
Кроме того, центр оборудован тренажёрным залом, раздевалками, тренерскими и судейскими. Также здесь будет находиться медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.
Одновременно смогут заниматься 56 рапиристов. Пропускная способность центра – более 400 человек. В Центре фехтования создана доступная среда для занятий спортсменов-колясочников.
Уже 17 октября центр фехтования примет первые соревнования. В эти дни в Уфе пройдет форум «Россия – спортивная держава». Новый комплекс станет местом проведения международных состязаний среди юниоров «Сабля Салавата».