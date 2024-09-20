Радий Хабиров посетил строящийся в Уфе Центр фехтования

Центр фехтования в Уфе готов на 97 процентов. Об этом рассказали во время рабочей поездки главе республики. Спортивный объект вскоре распахнет свои двери. Церемонию открытия планируют провести в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». На какой стадии строительство и станет ли масштабный объект точкой притяжения для будущих чемпионов?

Заветные олимпийские награды – главная цель любого спортсмена высокого уровня. Именно медальные успехи башкирских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио три года назад дали жизнь мощному проекту – тогда Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой, Тимур Сафин завоевал серебро. Решение построить новый центр глава республики принял в августе 2021 после встречи с триумфаторами летних игр. А уже в декабре 2022-го Радий Хабиров вместе с олимпийцами дал старт строительству.

Не первый год вы дарите республике олимпийские медали и медали чемпионатов мира. Мы возьмем на себя строительство дворца по фехтованию. Я даю слово. Я очень дорожу своим словом, чтобы вы понимали, что это не пустые слова. К 2024 мы построим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Слова не разошлись с делом: фехтовальный спорткомплекс расположен в микрорайоне Затон, рядом с Центром спортивной подготовки Римы Баталовой. Кроме тренировок, здесь планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального всероссийского и международного уровня.

Это один из флагманских проектов. Он очень продуманный. Прежде чем его проектировать, мы объездили все центры фехтования в России. Поэтому мы собрали самое лучшее уже. Мы не делали ошибок, которые можно было сделать, если невнимательно к этому подойти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В двухэтажном здании площадью больше 6 тысяч квадратных метров расположились 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя.

Этот центр очень необходим нашей республике. Как для детишек, чтобы улучшить условия тренировок, так и для тренеров, чтобы еще больше развивать свое мастерство. В целом здорово, что Уфа увидит лучших фехтовальщиков страны, а в скором времени, возможно, и мира. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Кроме того, центр оборудован тренажёрным залом, раздевалками, тренерскими и судейскими. Также здесь будет находиться медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.

В нашем центре можно будет проводить учебно-тренировочные сборы. К нам будут приезжать команды из других регионов страны. Уверен, что популярность нашего вида возрастет в разы. Егор Попов, заслуженный тренер России по фехтованию

Одновременно смогут заниматься 56 рапиристов. Пропускная способность центра – более 400 человек. В Центре фехтования создана доступная среда для занятий спортсменов-колясочников.