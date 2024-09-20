«Всё по-домашнему»: чем кормят бойцов полка «Башкортостан» в зоне СВО

Готовят вкусно, как дома. Так отзываются бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» о своих поварах. Выйдя с передовой на ротацию, вместо армейского сухпайка, их обеспечивают полноценным трёхразовым питанием. А по особым случаям даже готовят национальные блюда.
Сейчас мы находимся в роте материального обеспечения полка «Башкортостан» и хотим показать вам то, чего сами не ожидали тут увидеть, по крайней мере в таких масштабах. С виду это обычный блиндаж, он также находится под землей. Сверху присыпан, замаскирован, чтобы не отличаться от окружающей среды. Но на самом деле это не блиндаж – это просторная столовая для наших военнослужащих, где они завтракают, обедают, ужинают. В общем, для них тут создали все условия.
Своего шеф-повара бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» называют поваром от бога. В 1997 году, попав в армию, он прошёл школу поваров в Новочеркасске. И с тех пор это стало его призванием. Из обычной гречки может сделать произведение кулинарного искусства. Добровольцы говорят, что после его блюд ни у кого даже изжоги не было. Сам повар скромно отмечает: всё дело в качественных продуктах.
Завтрак, обед и ужин. Военно-полевая кухня каждый день начинает свою работу с 7 утра. Раз в неделю завозят продукты от Минобороны. Всё всегда свежее и высшего качества, хранится тут же, на складе. Крупы, консервированные супы, соки и порционное молоко. Для сладкоежек есть джемы нескольких видов и конфеты. Ну и что за армейская каша без тушёнки?
Как и все блиндажи, столовую добровольцы тоже построили сами. Здесь оборудовано место для мытья рук, а в посудомоечной есть даже горячая вода. Повесили бойлер и запитали его от дизельного генератора. Отдельные цеха для работы с мясом и другими продуктами. Для отдыха солдат после работы на передовой создали и другие условия.
Больше года на СВО служит и повар с позывным «Альфредовна». За это время выучила все предпочтения своих ребят. Записалась в добровольцы по зову сердца, говорит, не могла оставаться в стороне. И хотя родные дома поначалу отговаривали, всё же своего решения не изменила. Приготовленные ею национальные блюда придают сил нашим бойцам.
На довольствии в этой столовой стоят 70 человек, но повара всегда готовят с запасом. Многие бойцы подходят за добавкой, да и гости из других подразделений не редкость. Поэтому, чтобы успеть накормить всех желающих, «Казак» обучает своему кулинарному мастерству молодых поваров. Он уверен: если любишь свою профессию, то вкусное блюдо получится даже из обычной гречки.
На момент подготовки данного материала к эфиру стало известно, что, вернувшись домой в краткосрочный отпуск, герой сюжета, повар с позывным «Казак» трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники службы новостей выражают глубокие соболезнования его родным и близким.