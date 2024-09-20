«Всё по-домашнему»: чем кормят бойцов полка «Башкортостан» в зоне СВО

Готовят вкусно, как дома. Так отзываются бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» о своих поварах. Выйдя с передовой на ротацию, вместо армейского сухпайка, их обеспечивают полноценным трёхразовым питанием. А по особым случаям даже готовят национальные блюда.

Сейчас мы находимся в роте материального обеспечения полка «Башкортостан» и хотим показать вам то, чего сами не ожидали тут увидеть, по крайней мере в таких масштабах. С виду это обычный блиндаж, он также находится под землей. Сверху присыпан, замаскирован, чтобы не отличаться от окружающей среды. Но на самом деле это не блиндаж – это просторная столовая для наших военнослужащих, где они завтракают, обедают, ужинают. В общем, для них тут создали все условия.

Своего шеф-повара бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» называют поваром от бога. В 1997 году, попав в армию, он прошёл школу поваров в Новочеркасске. И с тех пор это стало его призванием. Из обычной гречки может сделать произведение кулинарного искусства. Добровольцы говорят, что после его блюд ни у кого даже изжоги не было. Сам повар скромно отмечает: всё дело в качественных продуктах.

Три раза в день, всё правильно, по расписанию. Есть продовольствие, которое поставляет Министерство обороны, также спасибо жителям Башкортостана, которые присылают нам гуманитарную помощь. Мы стараемся готовить таким образом, чтобы ребята, которые здесь, на фронте, чувствовали себя как дома. Стараемся, как можем. позывной «Казак»

Завтрак, обед и ужин. Военно-полевая кухня каждый день начинает свою работу с 7 утра. Раз в неделю завозят продукты от Минобороны. Всё всегда свежее и высшего качества, хранится тут же, на складе. Крупы, консервированные супы, соки и порционное молоко. Для сладкоежек есть джемы нескольких видов и конфеты. Ну и что за армейская каша без тушёнки?

Как и все блиндажи, столовую добровольцы тоже построили сами. Здесь оборудовано место для мытья рук, а в посудомоечной есть даже горячая вода. Повесили бойлер и запитали его от дизельного генератора. Отдельные цеха для работы с мясом и другими продуктами. Для отдыха солдат после работы на передовой создали и другие условия.

Подразделения с ЛБС выходят сюда на ротацию. Во взводах обеспечения они отдыхают здесь. Стираются, моются. Есть баня, прачечный комплекс. Есть швейная мастерская, где можно отремонтировать форму. Здесь в общем можно постираться, отдохнуть, пообедать и быть готовыми к выполнению боевой задачи. позывной «Топаз»

Больше года на СВО служит и повар с позывным «Альфредовна». За это время выучила все предпочтения своих ребят. Записалась в добровольцы по зову сердца, говорит, не могла оставаться в стороне. И хотя родные дома поначалу отговаривали, всё же своего решения не изменила. Приготовленные ею национальные блюда придают сил нашим бойцам.

Ребята для меня уже родные, как дети мои. Иногда я их балую, готовлю им блинчики, чебуреки, беляши, пирожки, яичницу. Всё по-домашнему, все довольны. позывной «Альфредовна»

На довольствии в этой столовой стоят 70 человек, но повара всегда готовят с запасом. Многие бойцы подходят за добавкой, да и гости из других подразделений не редкость. Поэтому, чтобы успеть накормить всех желающих, «Казак» обучает своему кулинарному мастерству молодых поваров. Он уверен: если любишь свою профессию, то вкусное блюдо получится даже из обычной гречки.