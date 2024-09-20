В Уфе презентовали книгу «Каратэ в Республике Башкортостан»

В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди презентовали спортивное издание. Рустам Магсумов вручил экземпляры новой книги «Каратэ в Республике Башкортостан».
Как каратэ попало в Россию, как появилось в Республике Башкортостан, кто стоял у истоков – ответы на эти вопросы есть в спортивном издании. В книге отражена история становления этой дисциплины в регионе, его основных видов – шотокан и сито-рю.
Особая гордость – эксклюзивные фотографии из личных архивов спортсменов и тренеров, что подтверждает подлинность приведенных фактов. Это второе издание книги, в котором авторы устранили ранее допущенные неточности, исправили хронологические ошибки и добавили новые материалы.