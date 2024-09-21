В Башкирии обрушилась облицовка дома

В Стерлитамаке зафиксировали ЧП. Часть облицовки двухэтажного дома по улице Свердлова разрушилась.
В восьми квартирах проживают 16 человек. Отмечается, что в августе этого года здание были признано аварийным.
Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, спасателями ведется обследование дома.
Администрацией города принято решение на время обследования расселить людей. Четверо человек переедут в пункт временного размещения, остальные 12, в том числе один ребенок, будут жить у родственников.
Фото: МЧС по РБ.