В Башкирии обрушилась облицовка дома

В Стерлитамаке зафиксировали ЧП. Часть облицовки двухэтажного дома по улице Свердлова разрушилась.

Фото №1 - В Башкирии обрушилась облицовка дома

В восьми квартирах проживают 16 человек. Отмечается, что в августе этого года здание были признано аварийным.

Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, спасателями ведется обследование дома.

Администрацией города принято решение на время обследования расселить людей. Четверо человек переедут в пункт временного размещения, остальные 12, в том числе один ребенок, будут жить у родственников.

Фото: МЧС по РБ. 

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