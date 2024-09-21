Житель Уфы подозревается в жестоком убийстве супруги

В Уфе 51-летнего местного жителя обвинили в жестоком убийстве супруги. Подробности сообщили в Следственном комитете региона.
13 июля между мужчиной и его женой произошла бытовая ссора. Конфликт случился в квартире супругов по улице Баязита Бикбая. С целью причинить вред во время ссоры мужчина столкнул несчастную с балкона. Женщина упала с высоты пятого этажа.
Пострадавшую успели госпитализировать. Однако из-за полученных травм женщина скончалась в больнице спустя 8 дней.
В настоящее время по уголовному делу проводится запланированный комплекс следственных действий, на время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.