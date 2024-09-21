Житель Уфы подозревается в жестоком убийстве супруги

13 июля между мужчиной и его женой произошла бытовая ссора. Конфликт случился в квартире супругов по улице Баязита Бикбая. С целью причинить вред во время ссоры мужчина столкнул несчастную с балкона. Женщина упала с высоты пятого этажа.