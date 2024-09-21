В Уфе иностранец отнял у пенсионерки более миллиона рублей

В Уфе задержали молодого человека, который участвовал в мошеннической схеме и обманывал пенсионеров.

В полицию обратилась 87-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил «правоохранитель», который сообщил, что сбережения женщины под угрозой. Чтобы защитить сбережения, нужно передать их курьеру.

Парнем, который забрал деньги, оказался 23-летний мигрант из страны африканского континента. Оказывается, он поступил в уфимский университет, но был отчислен. Чтобы иметь средства к существованию, парень нашёл подработку в интернете, которая оказалась мошеннической схемой.