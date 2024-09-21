В Уфе стартовал фестиваль «Молочная страна – медовая столица»

От свежего молока до йогуртов, сыров и мёда. В Уфе в 13-й раз проходит фестиваль «Молочная страна», который в этом году немного изменил формат. Впервые в рамках мероприятия организовали медовую ярмарку. К тому же в качестве места проведения выбрали и новую площадку. Об особенностях самого большого в стране фестиваля, посвященного молоку, – в нашем сюжете.

Только на этом фестивале гостей принято встречать не хлебом с солью, а приветственным стаканом молока. И так уже 13 лет. Дегустация бесплатно и для всех желающих. Популяризация здорового образа жизни и продвижение молочной продукции – одна из главных задач фестиваля. И с этим он прекрасно справляется. Вот яркий пример: меньше чем за полдня участники из Краснокамского района реализовали весь привезенный товар.

Концепция фестиваля приурочена к Году семьи и юбилею Уфы. Именно поэтому впервые организаторы нарушили традицию, переместив площадку из делового центра на периферию. Парк «Кашкадан» – одна из жемчужин столицы, с которой теперь поближе познакомились не только гости города, но и местные жители.

Это самый большой фестиваль в стране, посвященный молоку. В этом году в нем принимают участие порядка 40 республиканских производителей. Мероприятие в очередной раз подчеркивает высокие позиции региона в отрасли.

А еще фестиваль – это большая интерактивная площадка. Например, на стенде «Россельхозбанка» для детей организовали импровизированное путешествие по Млечному Пути. Вместе с ведущими малыши могут проследить, что происходит на всех этапах производства молока и как оно оказывается в тюбике космического питания.

«Россельхозбанк» – один из неизменных спонсоров фестиваля, который поддерживает площадку с самых первых дней. Цели мероприятия во многом созвучны и со стратегией самого банка – речь, в частности, о развитии животного и производства молока.

Очень много производителей и переработчиков. Мы ежедневно с ними взаимодействуем, поддерживаем в реализации их проектов и идей. В последние годы нашей совместной работы видим очень хороший рост, новые подходы, использование цифровизации в производствах, это дает очень хороший эффект и результат. Алексей Самсонов, директор регионального филиала «Россельхозбанка» Республики Башкортостан

На фестивале работают привычные для посетителей фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона. Кроме этого, ценители чая могли продегустировать напиток на уличном Грибушинском чайном фестивале.

Впервые в рамках фестиваля для продвижения бренда «Башкирский мед» пройдет «Медовая ярмарка» со своими интерактивными площадками и мастер-классами. Будет представлена пасека, музей пчеловодства, организована продажа продукции пчеловодства. На прилавках – мёд со всех уголков республики. Ильдус Кинзябаев впервые участвует в подобном мероприятии. Говорит, приехал на других посмотреть и себя показать.