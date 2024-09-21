В Уфе стартовал фестиваль «Молочная страна – медовая столица»

От свежего молока до йогуртов, сыров и мёда. В Уфе в 13-й раз проходит фестиваль «Молочная страна», который в этом году немного изменил формат. Впервые в рамках мероприятия организовали медовую ярмарку. К тому же в качестве места проведения выбрали и новую площадку. Об особенностях самого большого в стране фестиваля, посвященного молоку, – в нашем сюжете.
Только на этом фестивале гостей принято встречать не хлебом с солью, а приветственным стаканом молока. И так уже 13 лет. Дегустация бесплатно и для всех желающих. Популяризация здорового образа жизни и продвижение молочной продукции – одна из главных задач фестиваля. И с этим он прекрасно справляется. Вот яркий пример: меньше чем за полдня участники из Краснокамского района реализовали весь привезенный товар.
Концепция фестиваля приурочена к Году семьи и юбилею Уфы. Именно поэтому впервые организаторы нарушили традицию, переместив площадку из делового центра на периферию. Парк «Кашкадан» – одна из жемчужин столицы, с которой теперь поближе познакомились не только гости города, но и местные жители.
Это самый большой фестиваль в стране, посвященный молоку. В этом году в нем принимают участие порядка 40 республиканских производителей. Мероприятие в очередной раз подчеркивает высокие позиции региона в отрасли.
А еще фестиваль – это большая интерактивная площадка. Например, на стенде «Россельхозбанка» для детей организовали импровизированное путешествие по Млечному Пути. Вместе с ведущими малыши могут проследить, что происходит на всех этапах производства молока и как оно оказывается в тюбике космического питания.
«Россельхозбанк» – один из неизменных спонсоров фестиваля, который поддерживает площадку с самых первых дней. Цели мероприятия во многом созвучны и со стратегией самого банка – речь, в частности, о развитии животного и производства молока.
На фестивале работают привычные для посетителей фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона. Кроме этого, ценители чая могли продегустировать напиток на уличном Грибушинском чайном фестивале.
Впервые в рамках фестиваля для продвижения бренда «Башкирский мед» пройдет «Медовая ярмарка» со своими интерактивными площадками и мастер-классами. Будет представлена пасека, музей пчеловодства, организована продажа продукции пчеловодства. На прилавках – мёд со всех уголков республики. Ильдус Кинзябаев впервые участвует в подобном мероприятии. Говорит, приехал на других посмотреть и себя показать.
Фестиваль «Молочная страна» будет проходить два дня. Впереди по плану авиашоу и выступление силачей. Если в прошлом году площадку посетили порядка 62 тысяч человек, в этом организаторы ожидают в полтора раза больше.