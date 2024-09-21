Из Башкирии в Курскую область отправят 100 беспилотников

100 беспилотников и две станции радиоэлектронной борьбы отправятся из Башкортостана в Курскую область. FPV-дроны будут помогать военнослужащим выполнять боевые задачи в борьбе с врагом, в том числе для разведки и координации действий. Такие дроны производятся в нашей республике. Также в состав груза войдут и запчасти.

Представительство Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан и крупная коммерческая компания Уфы, мы совместно оказываем такую поддержку для наших башкирских бойцов именно. Чтобы у них появилась дополнительная возможность крушить укронацистов. Изначально, когда мы все это планировали, мы взяли добро у Главы Республики Башкортостан, он наш проект поддержал.

Казбек Цулаев, руководитель представительства Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан

От 3 миллионов 725 тысяч в год могут получить бойцы, отправившиеся служить по контракту. В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. Подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».

Волна
Уфимская волна