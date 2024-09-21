В Башкирии мебельная фабрика расширила производство благодаря господдержке

В Туймазах мебельная фабрика «Апогей» вложила 70 миллионов льготных рублей в расширение своего дела. Денежные средства предоставил Фонд развития промышленности республики. Предприятие входит в первый в России мебельный кластер и весьма успешно реализует проект по повышению автоматизации производства и расширению перечня продукции.

Такие устройства выполняют функцию пяти-шести станков и в день могут обработать до 90 деревянных листов. К тому же с минимальными отходами, что очень экономно. Затем готовые формы направляют в сборочный цех. За смену здесь производят около 200 комплектов различной мебели.

Параллельно работа кипит и в других цехах. В раскройном, например, готовят материалы. Сначала отмеряют по метражу и раскладывают по моделям, затем раскраивают на станках. За раз вырезают на 30 диванов. Далее готовые материи идут к швеям. Они готовят чехлы на мягкую мебель.

Это предприятие с 25-летней историей, завоевавшее потребителей по всей России и СНГ. Входит в российский мебельный кластер. Каждый месяц на рынок отправляют более трех тысяч комплектов мягкой мебели: диваны, кровати и кресла. Несмотря на серьёзную конкуренцию, фабрика стабильно развивается. Фирма выпускает около 40 моделей. Кроме того, здесь создают и комплектующие: различные механизмы, каркасы, пластиковые изделия и элементы декора. Готовятся запустить производство тонкостенных металлических профильных труб.