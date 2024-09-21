В Уфу приехали артисты Московского театра балета Касаткиной и Василёва

Московский театр авторского балета Н. Касаткиной и В. Василёва – в Уфе. Уже сегодня зрители увидели две постановки – «Весна священная» Игоря Стравинского и «Петербургские сумерки» на музыку Симфонии №5 Петра Чайковского.

Кроме того, будет сыграно четыре ярких спектакля репертуара. В том числе первый показ балета «Пушкин. Сны после жизни». Его премьера прошла недавно в Москве на новой сцене Большого театра. Это последняя работа Наталии Касаткиной.

Настоящий хит балетной сцены – «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. В нем будут звучать эксклюзивные фрагменты партитуры композитора, в хореографию вплетены приемы римского боя, а чувственные сцены рифмуются с гладиаторскими поединками.