В Уфе прошёл пятый исторический фестиваль «Древняя Уфа»

В столице прошёл юбилейный, пятый исторический фестиваль «Древняя Уфа». Он посвящен 450-летию города. На площадке «Арт-квадрата» на выставке ремесленников свои изделия представили гончары, кузнецы и мастера декоративно-прикладного искусства. Все желающие смогли принять участие в различных мастер-классах. Экспозицию поделок и археологических находок представил республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа».

Погружение в прошлое началось с битвы на мечах. Под железными шлемами – сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа». Их бой помог окунуть уфимцев в эпоху Средневековья. На фестивале посетители и впрямь чувствовали, будто переместились на несколько веков в прошлое. Гончары, кузнецы и ювелиры показывали редчайшие предметы того времени. Были представлены археологические находки с «Городища Уфа-II», которые вызвали большой интерес у детей.

Экспонаты можно было трогать руками. Желающие примеряли средневековый шлем. Оружие разных эпох представили бирские стрельцы. На площадке они демонстрировали, как подготавливают его к бою.

Также на площадке «Арт-квадрата» проходили мастер-классы по гончарному мастерству. Творческий коллектив «Кирач» из Аургазинского района изготавливает сувениры, связанные с историей Башкортостана. На их глиняных работах изображены достопримечательности и известные личности республики.