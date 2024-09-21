«Салават Юлаев» обыграл ярославский «Локомотив» на выезде

«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над ярославским «Локомотивом». Встреча началась для юлаевцев неприятно. После двух периодов наша команда уступала со счётом 0:2 после шайб Александра Елесина и Степана Никулина.
Зато удался «Салавату» третий период: уфимцы дважды реализовали численное большинство. Удалось отличиться Шелдону Рэмпалу и Джошуа Ливо. 2:2 – и игра перетекла в овертайм. Там «Салават Юлаев» вырвал победу благодаря шайбе Александра Хмелевского – 3:2. «Салават Юлаев» одержал пятую победу в шести матчах этого сезона.