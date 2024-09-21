ФК «Уфа» уступил «Чайке» на домашнем поле

Накануне футбольный клуб «Уфа» провёл очередной матч в Первой лиге. На домашнем поле наша команда принимала «Чайку» из села Песчанокопское. Уже на шестой минуте гости открыли счёт: Никита Маляров забил прямым ударом со штрафного.

Перед перерывом «Чайка» осталась в меньшинстве, и у «Уфы» был целый тайм, чтобы реализовать численное преимущество. Однако большое количество голевых моментов и подходов к воротам подопечные Евгения Харлачёва не воплотили в голы.