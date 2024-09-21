ВК «Динамо-Урал» уступил московскому «Динамо»

Волейболисты «Динамо-Урала» сегодня провели матч четвёртого тура российской Суперлиги. Команда из Уфы принимала на своей площадке столичное «Динамо». Команды подходили к этой встрече, имея серию из побед. Но уже с первого сета москвичи взяли игру под свой контроль, завершив стартовый отрезок матча со счётом 25:18 в свою пользу.