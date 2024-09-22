Житель Башкирии пытался растопить баню, но поджог супругу

Накануне, 21 сентября, в Уфимском районе зафиксировали ЧП. При растопке бани пострадала женщина.
Инцидент произошёл в селе Чесноковка. Оказалось, хозяин семейства пытался зажечь печку в бане. В один момент пятилитровая бутыль с бензином в его руках загорелась. Он отбросил её в сторону и попал прямо в супругу.
43-летняя женщина получила ожоги II степени головы, рук и тела на 50%. Она в реанимации в тяжёлом состоянии. Её 44-летний супруг получил ожоги кистей рук и госпитализирован в больницу. Его состояние удовлетворительное.
Фото: МЧС по РБ.