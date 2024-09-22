В Башкирии мужчина едва не погиб из-за горящего телевизора

Инцидент произошёл в квартире на последнем этаже по улице Гоголя. 43-летний мужчина смотрел телевизор, но уснул. Около шести часов утра он проснулся из-за удушения. Оказалось, произошло возгорание техники.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади 2 кв.м. и эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов 8 человек, среди которых 2 детей. Хозяин квартиры был госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения. Его состояние оценивается как средней тяжести.