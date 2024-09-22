Житель Уфы скончался в машине скорой помощи после пожара

22 сентября в Уфе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.
На девятом этаже многоэтажного дома по улице Хадии Давлетшиной воспламенилась квартира. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание на площади 4 кв.м. С верхних этажей спасатели вывели 6 человек.
В горящей квартире был найден мужчина. Его экстренно передали медикам, однако в машине скорой помощи пострадавший скончался.
Фото: МЧС по РБ.