Житель Уфы скончался в машине скорой помощи после пожара

22 сентября в Уфе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

Фото №1 - Житель Уфы скончался в машине скорой помощи после пожара

На девятом этаже многоэтажного дома по улице Хадии Давлетшиной воспламенилась квартира. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание на площади 4 кв.м. С верхних этажей спасатели вывели 6 человек.

В горящей квартире был найден мужчина. Его экстренно передали медикам, однако в машине скорой помощи пострадавший скончался.

Фото: МЧС по РБ. 

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