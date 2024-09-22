В Башкирии мужчина упал вниз со скалы

В Белорецком районе зафиксировали несчастный случай. Подробности сообщили в Госкомитете по ЧС.

21 сентября на горе третья Малиновая со скалы сорвался 60-летний мужчина. На место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели.

Сотрудники Госкомитета оказали пострадавшему первую помощь, а после транспортировали мужчину на носилках до квадроцикла. Его доставили к автодороге Белорецк-Отнурок, где его ждала машина скорой помощи.